Кира купила в магазине 13 кукол и 3 робота для братика Ярослава Сколько всего ку ку ??уклы солдатиков вместе
Математика
Кира купила в магазине 13 кукол и 3 робота для братика Ярослава Сколько всего ку ку ??уклы солдатиков вместе
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