Кира купила в магазине 13 кукол и 3 робота для братика Ярослава Сколько всего ку ку ??уклы солдатиков вместе

Математика

Кира купила в магазине 13 кукол и 3 робота для братика Ярослава Сколько всего ку ку ??уклы солдатиков вместе

Автор: Гость