Начерти квадрат,сторона которого 1 дм.Разбей его на квадратные сантиметры.Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?
Математика
Начерти квадрат,сторона которого 1 дм.Разбей его на квадратные сантиметры.Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?
Ответ(ы):
Гость:
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