Начерти квадрат,сторона которого 1 дм.Разбей его на квадратные сантиметры.Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?

Математика

Начерти квадрат,сторона которого 1 дм.Разбей его на квадратные сантиметры.Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?

Автор: Гость