Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.

Математика
Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60+30=90м  Ответ 90 метров 
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