Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.
Математика
Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.
Ответ(ы):
Гость:
60+30=90м Ответ 90 метров
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