Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.

Математика

Задача.Аскар вышел из дома и направился к библиотеке.когда он прошел 60м ему осталось пройти еще 30м чему равно расстояние от дома до библиотеке.

Автор: Гость