Как правильно переносится по украинкси справж-ний или справ-жний
Українська мова
Как правильно переносится по украинкси справж-ний или справ-жний
Ответ(ы):
Гость:
И так и так все получается правильно
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