Помогите ответить на вопросы Таңертең шешем маған не ысытып берді?
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы Таңертең шешем маған не ысытып берді?
Ответ(ы):
Гость:
Тамақ, сүт, шай.....
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