Задача за 4 класс Чтобы получить 1 тонну бумаги, надо вырубить лес площадью 900м2 . Ка??ую площадь леса можно сэкономить, если для получения 100тонн бумаги использовать макулатуру?

Математика
Задача за 4 класс Чтобы получить 1 тонну бумаги, надо вырубить лес площадью 900м2 . Ка??ую площадь леса можно сэкономить, если для получения 100тонн бумаги использовать макулатуру?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 тонна бумаги = 900 м^2100 тонн бумаги = 900 * 100 = 90000 м^2Ответ: 90000 м^2

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