Задача за 4 класс Чтобы получить 1 тонну бумаги, надо вырубить лес площадью 900м2 . Ка??ую площадь леса можно сэкономить, если для получения 100тонн бумаги использовать макулатуру?

Математика

Задача за 4 класс Чтобы получить 1 тонну бумаги, надо вырубить лес площадью 900м2 . Ка??ую площадь леса можно сэкономить, если для получения 100тонн бумаги использовать макулатуру?

Автор: Гость