Скажите,Зачем в 14 лет нужен вообще паспорт?Какие права и обязанности появляются с 14 летнего возраста?

Обществознание
Скажите,Зачем в 14 лет нужен вообще паспорт?Какие права и обязанности появляются с 14 летнего возраста?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее именуется - паспорт). Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации (далее именуются - граждане), достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Согласно российскому законодательству, подросток, достигший 14 лет, обязан получить паспорт. Далеко не каждый ребенок и даже взрослый знает, какие права и обязанности приобретаются вместе с этим документом. Для родителей 14-летний гражданин РФ остается все тем же чадом, которое нужно опекать. Однако сами подростки начинают задумываться, могут ли они теперь: начать собственный бизнес, жениться, подавать в суд, брать кредиты, арендовать банковские ячейки и хранить там свои «драгоценности». С 14 лет наступает неполная дееспособность. В этом возрасте уже налагается уголовная ответственность за целый ряд преступлений: кражу, разбой, хулиганство, убийство и т.п. Так же 14-летние подростки уже совершают любые сделки и несут за них материальную ответственность. Например, если ребенок является собственником недвижимости или одним из собственников, то он имеет право подписывать договор купли-продажи. Однако для этого нужно получить письменное разрешение родителей. Также с согласия родителей можно выбрать место жительства и устроиться на работу для выполнения легкого труда. С 14 лет появляется право самостоятельно распоряжаться личными доходами: стипендией и заработком. Уже можно открывать вклады в банках, получать личные пластиковые карты и совершать мелкие бытовые сделки. Под последними подразумевается купля-продажа на небольшую сумму с целью удовлетворения каждодневных потребностей. Творческие граждане, наконец-то, могут узаконить права на свои произведения. Некоторые дети не только рисуют, пишут стихи и прозу, но еще и занимаются изобретательством. Эта интеллектуальная собственность может быть запатентована и защищена законом. Наступают новые права и касательно семейных отношений. Подросток вправе требовать отмены усыновления. В некоторых субъектах РФ с 14 лет разрешается жениться.  С 15 лет наступает право самостоятельно заключать трудовой договор на легкий труд, а с 16 – устраиваться по договору на любую работу. Гражданин уже признается полностью дееспособным, если работает по найму или с согласия родителей занимается предпринимательством. При наличии веской причины (беременность, рождение ребенка) с разрешения местных органов управления можно вступать в брак. 16-летние подростки допускаются к управлению мототранспортом: мотоцикл, мотороллер и т.п. С 18 лет россиянин становится совершеннолетним. Теперь можно все, что не противоречит законодательству. Некоторые торопятся открывать свое дело, параллельно учатся и женятся. Такое возможно при материальной поддержке родителей. Кроме того, банки выдают кредиты малому бизнесу. Однако большинство 18-летних россиян все же просто учатся или служат в армии.
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