Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение 2,25+11 целых 1/5-7 целых 1/6
Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение 2,25+11 целых 1/5-7 целых 1/6
Ответ(ы):
Гость:
2,25 = 2 25/100 = 2 1/4 2 1/4 + 11 1/5 - 7 1/6 = 9/4 + 56/5 - 43/6 = 135/60 + 672/60 - 430/60 = 377/60 = 6 17/60
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