Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение 2,25+11 целых 1/5-7 целых 1/6

Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и найдите значение 2,25+11 целых 1/5-7 целых 1/6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2,25 = 2 25/100 = 2 1/4 2 1/4 + 11 1/5 - 7 1/6 = 9/4 + 56/5 - 43/6 = 135/60 + 672/60 - 430/60 = 377/60 = 6 17/60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите ответить на вопросы Таңертең шешем маған не ысытып берді?
Ответить
Математика
После того, как со склада вывезли 25 кг печенья, там остались 2/5 ( дробью) части того, что вывезли. Сколько килограммов печенья было на складе?
Ответить
Английский язык
Вычеркни лишнее слово Three eight he fo ur
Ответить
Математика
Протяжении реки Или протекающей на территории Казахстана равна 834,75км ,за его пределами 624,25 км.Чему равна общая протяжении ст реки Или
Ответить