Сквер имеет прямоугольную форму. Его длина равно 50 м, а ширина 20 м. Две пятых (дробь??) площади сквера занимает игровая площадка, а остальную - деревья и кусты. Найди площадь, которую занимают деревья и кусты.

Математика

Сквер имеет прямоугольную форму. Его длина равно 50 м, а ширина 20 м. Две пятых (дробь??) площади сквера занимает игровая площадка, а остальную - деревья и кусты. Найди площадь, которую занимают деревья и кусты.

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