От своего дома мальчик проехал на велосипеде в одном направлении 400 м, а потом в пр??тивоположном направлении - 545 м. Сколько всего метров проехал мальчик? На каком расстоянии от своего дома он оказался?

Математика
От своего дома мальчик проехал на велосипеде в одном направлении 400 м, а потом в пр??тивоположном направлении - 545 м. Сколько всего метров проехал мальчик? На каком расстоянии от своего дома он оказался?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
400+545=945 545-400=145
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