От своего дома мальчик проехал на велосипеде в одном направлении 400 м, а потом в пр??тивоположном направлении - 545 м. Сколько всего метров проехал мальчик? На каком расстоянии от своего дома он оказался?

Математика

От своего дома мальчик проехал на велосипеде в одном направлении 400 м, а потом в пр??тивоположном направлении - 545 м. Сколько всего метров проехал мальчик? На каком расстоянии от своего дома он оказался?

Автор: Гость