Привротите в десятичную дробь 1 1/2 и 1 1/5 и 1 3/10
Математика
Привротите в десятичную дробь 1 1/2 и 1 1/5 и 1 3/10
Ответ(ы):
Гость:
5,5 2,2 1,3 ..............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От своего дома мальчик проехал на велосипеде в одном направлении 400 м, а потом в пр??тивоположном направлении - 545 м. Сколько всего метров проеха...
Математика
Начерти квадрат,сторона которого 1 дм.Разбей его на квадратные сантиметры.Сколько квадратных сантиметров в 1 квадратном дециметре?
Қазақ тiлi
Математика
Сквер имеет прямоугольную форму. Его длина равно 50 м, а ширина 20 м. Две пятых (дробь??) площади сквера занимает игровая площадка, а остальную - д...