Помогите задача в столбик: Самая продолжительная вьюга в Харьковской облости дли??ась 9 суток 12часов. Сколько всего часов длилась эта вьюга?

Математика

Помогите задача в столбик: Самая продолжительная вьюга в Харьковской облости дли??ась 9 суток 12часов. Сколько всего часов длилась эта вьюга?

Автор: Гость