Помогите задача в столбик: Самая продолжительная вьюга в Харьковской облости дли??ась 9 суток 12часов. Сколько всего часов длилась эта вьюга?

Математика
Помогите задача в столбик: Самая продолжительная вьюга в Харьковской облости дли??ась 9 суток 12часов. Сколько всего часов длилась эта вьюга?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
228 часов длилась ета вьюга
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