История слова "тысяча", "миллион", "миллиард".
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История слова "тысяча", "миллион", "миллиард".
Ответ(ы):
Гость:
Термин «миллион» итальянского происхождения и встречается уже в первой печатной арифметике , вышедшей в итальянском городе Тревизо в 1478 году, и ещё ранее в нематематической книге путешественника Марко Поло , а в форме «миллио» — уже в рукописи 1250 года. Слово «миллиард» , имевшее вначале значение 1012, получило значение 109 (тысячи миллионов) в «Арифметике» Траншана (1558) и употреблялось во Франции в XIX веке как со словом «биллион»
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