При якому значенні k вектори m(3;-3;k) і n(k;5;2) перпендикулярні a) 3 б) -3 в) 5 г) -5
Математика
При якому значенні k вектори m(3;-3;k) і n(k;5;2) перпендикулярні a) 3 б) -3 в) 5 г) -5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M_|_n, => m*n=0 m*n=3*k+(-3)*5+k*2=-15+5k -15+5k=0 5k=15 k=3 ответ: при k=3 m_|_n
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