При якому значенні k вектори m(3;-3;k) і n(k;5;2) перпендикулярні a) 3 б) -3 в) 5 г) -5

Математика

При якому значенні k вектори m(3;-3;k) і n(k;5;2) перпендикулярні a) 3 б) -3 в) 5 г) -5

Автор: Гость