Литак пролетив а км за 4 год а пойизд пройшов b км мза 7 год у скильки разив швидкист?? литака бильша за швидкисть пойизда

Математика

Литак пролетив а км за 4 год а пойизд пройшов b км мза 7 год у скильки разив швидкист?? литака бильша за швидкисть пойизда

Автор: Гость