Литак пролетив а км за 4 год а пойизд пройшов b км мза 7 год у скильки разив швидкист?? литака бильша за швидкисть пойизда
Математика
Литак пролетив а км за 4 год а пойизд пройшов b км мза 7 год у скильки разив швидкист?? литака бильша за швидкисть пойизда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*а （км）- пролетів літак 7*в （км）- пройшов потяг 4*а : 7в （км） - у стільки разів більша швидкість літака или 4*а:7*в - це і є вираз
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