Составьте фразеологизмы с данными словами,укажите их значение. Нос- Зубы- Голо??а- Ноги- Руки-
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Составьте фразеологизмы с данными словами,укажите их значение. Нос- Зубы- Голо??а- Ноги- Руки-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С гулькин нос--очень мало носить в зубах--без конца обсуждать это светлая голова-- умница еле ноги унёс-- с трудом избежал опасности золотые руки-- мастер своего дела
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