Таинственость числа 12

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Число 12 и интересные свойства 1. Год делится на 12 месяцев (по периоду прохождения всех фаз Луной).2. Часы традиционно изготавливают с 12-часовым циферблатом.3. Всего существует два числа, для которых сумма и произведение цифр являются числами простыми. Это только числа 12 и 21.Постарайтесь доказать это.4. У куба и октаэдра по 12 рёбер.5. У икосаэдра 12 вершин.6. У додекаэдра 12 граней.7. Из любых пяти одинаковых цифр (кроме цифры 0) можно одним и тем же способом получить число 12.8. Числа Фибоначчи часто начинают с нуля:При этом ДВЕНАДЦАТЫМ членом этой последовательности является следующее число9. Двенадцать является СУПЕРФАКТОРИАЛОМ числа 3, то есть произведением первых трёх факториалов.10. Периметром классического египетского треугольника со сторонами 3, 4, 5 является 12.11. У человека имеется 12 пар рёбер.12. Древнегреческий Геракл совершил 12 подвигов.13. Число ТРИЛЛИОН в американской и русской системах записывается при помощи 12 нулей.14. “ДВЕНАДЦАТЬ стульев” — роман И. Ильфа и Е. Петрова.15. Октава делится на 12 полутонов.16. Юрий Гагарин – первый человек в мире, совершивший полёт в космическое пространство 12 апреля 1961 года.Этот день был объявлен праздником – Днём космонавтики.17. Имеется такая детская загадка.В каком целом числе скрывается столица европейского государства ? ОТВЕТ. Эта столица Австрии – Вена. Она скрывается в числе18. Возьмите любой настенный календарь. Рассмотрите в нем любой месяц. Докажите (или проверьте), что если перемножить все числа в любом вертикальном столбике, то полученное число обязательно будет делиться на 12.19. Эта табличка заполнена целыми числами от 1 до 25 по порядку. Докажите (или проверьте), что произведения всех чисел в любой строке или в любом столбце обязательно делится на 12.20. Количество зодиакальных созвездий равно 12.Знаки зодиака – это 12 секторов, на которые разделен зодиакальный пояс в европейской астрологической традиции.Это деление восходит к вавилонской шестидесятеричной системе счисления и астрономии, в которой небесный круг делился на 360 угловых долей, что примерно соответствует количеству дней в году.21. На клавиатуре компьютера имеется 12 функциональных клавиш22. На флаге Европейского союза по кругу расположены 12 звёзд. В официальном пояснении к решению комитета министров Европейского совета по принятию флага говорится следующее:На фоне голубого неба западного мира звёзды символизируют народы Европы в кругу, знак единства. Число звёзд неизменно, определяется равным двенадцати. Это число символизирует совершенство и полноту … Как двенадцать знаков зодиака представляют всю вселенную, так двенадцать золотых звёзд стоят за все народы Европы.23. Атомная единица массы (а. е. м.), применяемая для масс молекул и атомов, составляет 1/12 массы атома изотопа углерода:24. Традиционно в суде бывает 12 присяжных заседателей.25. ДВЕНАДЦАТИперстная кишка – начальный отдел тонкой кишки у человека. Характерное название связано с тем, что её длина составляет примерно ДВЕНАДЦАТЬ поперечников пальца руки.26. ДЮЖИНА – мера поштучного счёта однородных предметов, равная 12. Эта мера широко применялась до введения метрической системы и применяется до сих пор при комплектации, например, сервизов, больших гарнитуров мебели. В США принято покупать яйца дюжинами.Впервые в русском языке слово “дюжина” упоминается с 1720 года. Слово заимствовано из французского douzaine или итальянского dozzina, которые в свою очередь произошли от латинского duodecim (duo – “два” и decim – “десять”).27. МИКЕЛАНДЖЕЛО – великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса.В слове МИКЕЛАНДЖЕЛО – 12 букв.Родился он в 1475 году.28. “ДВЕНАДЦАТЬ лекций о Рамануджане” – книга известного математика Г. Харди посвящена жизни и научным работам Рамануджана — феноменального индийского математика, прославившегося замечательными достижениями в теории чисел.29. Максимальная сила ветра по шкале Бофорта составляет 12 баллов.30. Эта табличка заполнена целыми числами от 1 до 9 по порядку. Докажите (или проверьте), что как бы ни переставить числа в этой табличке,• всегда найдутся три числа, стоящие подряд в какой-нибудь строчке или в каком-нибудь столбце, произведение которых ДЕЛИТСЯ на 12;• всегда найдутся три числа, стоящие подряд в какой-нибудь строчке или в каком-нибудь столбце, произведение которых НЕ ДЕЛИТСЯ на 12.