Проблема человеческого достоинства повести капитанская дочь

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Проблема чести и достоинства, центральная в повести, заявлена с первых страниц произведения. Андрей Петрович Гринёв, отец повествователя, некогда блестящий пре-мьер-майор, служивший при графе Минихе, отправляет в армию своего сына не в знатный Петербург, в столицу, а в провинцию, будучи абсолютно уверенным в том, что вдали от светской жизни сын пройдет хорошую жизненную школу и станет достойным защитником отечества и его гордостью, «да будет солдатом, а не шаматоном». Завет отца перекликается с эпиграфом, предпосланным всей повести — «Береги честь смолоду», в котором заключается основная мысль «Капитанской дочки». Вся дальнейшая история Петра Гринёва предстает с точки зрения выполнения, несмотря на все трудности и ошибки, отцовских наставлений и особенно завета о сохранении чести. Попав на службу в глухую Белогорскую крепость, комендантом которой был Иван Кузьмич Миронов, Гринёв знакомится там с Алексеем Ивановичем Швабриным, офицером, разжалованным за дуэль. Швабрин — типичный представитель гвардейства екатерининского времени, светски блестящего, но поверхностно образованного, в котором чтение французских романов и просветителей лишь развило скептицизм и беспринципность. Его карьера сломана, и надежд на возвращение в Петербург нет. Поначалу друзья, герои постепенно становятся чуждыми друг другу. Всё больше и больше читатель убеждается в чистоте одного и низости другого. Так, например, Швабрин — антипод Гринёва в любви к Марье Ивановне, дочери коменданта крепости. Беспринципность Швабрина (вспомним, как он пытался очернить любимую девушку в глазах Гринёва) оттеняют и подчёркивают безусловную честность и моральную чистоту главного героя.©