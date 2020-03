Грамматика и лексика. Выбери правильный вариант. 1.___your brother want to be an engineer? 1)Do 2)Can 3)Does. 2. My __name is Helen. 1)mother 2)mother's 3)mothers' 3.It's a nice day today,___? 1)isn't it. 2)is it 3)it is. 4.It'...

Английский язык

Грамматика и лексика. Выбери правильный вариант. 1.___your brother want to be an engineer? 1)Do 2)Can 3)Does. 2. My __name is Helen. 1)mother 2)mother's 3)mothers' 3.It's a nice day today,___? 1)isn't it. 2)is it 3)it is. 4.It's___today. 1)sun 2)sunny 3)cloud . 5. What's your job?-I'm __ 1)a cousin. 2)fine 3)a shop-assistant

