постройте график функции y=x²-│8x-7│очеень нужно
Алгебра
постройте график функции y=x²-│8x-7│очеень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нижнюю параболу надо потом продлить вниз
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