Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют с...

Русский язык

Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют синий иней На подсиненных снежок. За ветвями дом синеет, Крытый синей ватой. Тени ходят по стене Сеткой синеватой. В. Фетисов

Автор: Гость