Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют с...
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Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют синий иней На подсиненных снежок. За ветвями дом синеет, Крытый синей ватой. Тени ходят по стене Сеткой синеватой. В. Фетисов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А синеватой, синей, синеет, синем, синие
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