Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют с...

Русский язык
Выпишите из стихотворения: а) однокоренные слова к прилагательному ,,синий", б) фор??ы этого слова. в) Последнее слово в цепочке однокоренных разберите по составу. Вечер зимний в небе синем Звезды синие зажег. Ветки сыплют синий иней На подсиненных снежок. За ветвями дом синеет, Крытый синей ватой. Тени ходят по стене Сеткой синеватой. В. Фетисов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А синеватой, синей, синеет, синем, синие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5 класс по математике по математике номер 259 Начертите втетради таблицу и заполните ее.
Ответить
Литература
Нужно срочно соченение на туму жистокость как иностранцы видят русского своими с??овами по роману А С Пушкина Дубровский
Ответить
Физика
В ванну налили 50 л воды при температуре 15с и 30 л воды при температуре 75с . пренебрегая тепловыми потерями , найдите установившуюся в ванне темп...
Ответить
Физика
Срочно!! помогите пожалуйста)
Ответить
Русский язык
Дай толкование значение слов сокровище,ларец,золотая гора
Ответить