Дай толкование значение слов сокровище,ларец,золотая гора

Гость: Гость:

Сокровище: что-либо дорогое, ценное, например - вещь. Ларец: красивый сундучок/шкатулка для хранения каких-либо предметов, например, украшений или драгоценностей. Золотая гора: гора, сделанная из золота? Также есть одноимённый рассказ русского писателя Александра Беляева (1929 года).