Дай толкование значение слов сокровище,ларец,золотая гора

Русский язык
Дай толкование значение слов сокровище,ларец,золотая гора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокровище: что-либо дорогое, ценное, например - вещь. Ларец: красивый сундучок/шкатулка для хранения каких-либо предметов, например, украшений или драгоценностей. Золотая гора: гора, сделанная из золота? Также есть одноимённый рассказ русского писателя Александра Беляева (1929 года).
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