Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?

Математика

Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?

Автор: Гость