Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?

Математика
Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 6 = 18 ( с. ) - выучил Боря18 - 6 = 12 ( с. ) - выучил Петя

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Срочно 20 балов даю быстрее
Ответить
Информатика
Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый ал...
Ответить
Математика
Ребят номер 390-391. Очень нужно . Награда за это: лайкну , подпишусь, отмечу как лучший ответ. Заранее спасибо вам огромное!!!)))
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста х(х+2)-(х+3)(х+1)=2х+3
Ответить
Английский язык
Как на русском будет trolley, holiday, may, day, honey, donkey, forest, berries, gather, together, river помогите надо срочно пожалуйста
Ответить