Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?
Математика
Боря выучил в 3 раза больше стихотворений чем Петя а Петя на 6 стихотворений меньше чем Боря.Сколько стихотворений выучил каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 * 6 = 18 ( с. ) - выучил Боря18 - 6 = 12 ( с. ) - выучил Петя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый ал...
Математика
Ребят номер 390-391. Очень нужно . Награда за это: лайкну , подпишусь, отмечу как лучший ответ. Заранее спасибо вам огромное!!!)))