Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый алфавит?

Информатика

Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый алфавит?

Автор: Гость