Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый алфавит?
Информатика
Сообщение занимает 4 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. На каждой странице записано 128 символов. Сколько символов содержит используемый алфавит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*128*х = 1/16кб = 1024/16 байт = 64 байт х = 64/4/128* 8 бит = 1 бит 1 бит может содержать только 2 символа
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