К бесполому размножению одноклеточных водорослей относится: 1. деление клетки одноклеточных водорослей 2. размножение спорами 3. размножение фрагментами тела 4. все указанные выше способы
Биология
К бесполому размножению одноклеточных водорослей относится: 1. деление клетки одноклеточных водорослей 2. размножение спорами 3. размножение фрагментами тела 4. все указанные выше способы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй,размножение спорами
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