Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
ПОДРОБНО!!!!!!! НОМЕР 360!!!!!!!
Математика
ПОДРОБНО!!!!!!! НОМЕР 360!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4+2/5= (1*5)/(4*5)+(2*4)/(4*5)=(5+8)/20=13/20
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Прочитай выражения и найди их значения: (7+2)+40
Ответить
Другие предметы
Какие персонажи являются героями сказки золотой ключик? Кто ее автор?
Ответить
Химия
Fe(NO3)3 найти три массовые доли
Ответить
Биология
Соедините описание ткани с её названием
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему уравнений с помощью введение новой переменно??.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск