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Прочитай выражения и найди их значения: (7+2)+40
Математика
Прочитай выражения и найди их значения: (7+2)+40
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(7+2)+40=49 ответ:49
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