Ребят номер 390-391. Очень нужно . Награда за это: лайкну , подпишусь, отмечу как лучший ответ. Заранее спасибо вам огромное!!!)))

Математика

Ребят номер 390-391. Очень нужно . Награда за это: лайкну , подпишусь, отмечу как лучший ответ. Заранее спасибо вам огромное!!!)))

Автор: Гость