Как на русском будет trolley, holiday, may, day, honey, donkey, forest, berries, gather, together, river помогите надо срочно пожалуйста

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Как на русском будет trolley, holiday, may, day, honey, donkey, forest, berries, gather, together, river помогите надо срочно пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тележка, праздник, может, день, мед, осел, лес, ягоды, собираются вместе, река
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