-дробь одна шестая *1,8-(дробь три пятых +2)
Алгебра
-дробь одна шестая *1,8-(дробь три пятых +2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/6*1.8-(3/5+2)= -2.9
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