Нужно выписать все слова с арфограммами!!!! Срочно дам много баллов!!! Никто не обг??нял меня, и я ни с кем не встретился. Вдоль дороги тянулась рожь. Она созревала уже и стояла неподвижно, чуть-чуть светлея в темноте. Скоро д...
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Нужно выписать все слова с арфограммами!!!! Срочно дам много баллов!!! Никто не обг??нял меня, и я ни с кем не встретился. Вдоль дороги тянулась рожь. Она созревала уже и стояла неподвижно, чуть-чуть светлея в темноте. Скоро дорога ушла влево, и я ступил на твёрдую тропинку, извивающуюся вдоль берега небольшой, но глубокой речонки. Плывущие по ней брёвна изредка сталкивались друг с другом, и тогда раздавался слабый звук, будто кто-то стучал топором по дереву.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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