Что больше 20 дм или 40 см
Математика
Что больше 20 дм или 40 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как известно, 1 дм = 10 см. Значит 20 дм = 200 см. Вот и сравниваем 200 см и 40 см. Естественно, 200 см больше чем 40 см.
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