Найдите координаты точек пересечения с осью ординат графика функции y=2x^2+3x-11

Математика
Найдите координаты точек пересечения с осью ординат графика функции y=2x^2+3x-11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с осью ординат, тогда в место у подставляем 0 получается квадратное уравнение 2х^2+3x-11=0 D=9+11*2*4=9+88=97 X1= (-3+корень из 97)/4 X2=(-3-корень из 97)/4
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