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Вычислите 2 3/4+3 2/5
Математика
Вычислите 2 3/4+3 2/5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/4+3 2/5=11/4+17/5=55/20+68/20=123/20=6 3/20
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