Разберите слова по составу и укажите способ образования слов: Паровоз- плач- надрезать- солдатский- подоконник- (осмотреть) больного

Гость: Гость:

Правоз корень пар и воз образование мы делали так пар +о +воз =паровоз плач корень плач надрезать корень рез над приставка а суфикс ть окончание образование над + рез+а +ть= надрезать солдатский корень соллат ск суфикс ий окончаниесолдат + ск + ий = солдатскийподоконник окон корень н суфикс под приставка ик суфикс под + окон + н +ик =подоконникбольного корень боль н суфикс ого окончание боль+н+ого =больного