Разберите слова по составу и укажите способ образования слов: Паровоз- плач- надрезать- солдатский- подоконник- (осмотреть) больного-

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Разберите слова по составу и укажите способ образования слов: Паровоз- плач- надрезать- солдатский- подоконник- (осмотреть) больного-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правоз корень пар и воз образование мы делали так пар +о +воз =паровоз плач корень плач надрезать корень рез над приставка а суфикс ть окончание образование над + рез+а +ть= надрезать солдатский корень соллат ск суфикс ий окончаниесолдат + ск + ий = солдатскийподоконник окон корень н суфикс под приставка ик суфикс под + окон + н +ик =подоконникбольного корень боль н суфикс ого окончание боль+н+ого =больного
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