Переведите текст на Казахском

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Подарок не обязан быть дорогим или полезным. Но купленный подарок должен понравиться человеку. При выборе подарка, учитывай и свои вкусы. Есть и полезные и не очень полезные подарки. Понравившийся тебе подарок может и не понравиться другому человеку и оказаться бесполезным для него. Не соответствующие эстетическим нормам подарки тоже не подойдут. Дарить дорогие подарки зависят от материального положения человека. Такие подарки следует дарить сложившись в группы. Сочиненная тобой песня, нарисованный твоими руками рисунок для друзей, родственников, нет ничего лучше таких вот подарков.