Составить 5 примеров с3-х значными цифрами зеленые на 2-х значными без остатка
Математика
Составить 5 примеров с3-х значными цифрами зеленые на 2-х значными без остатка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
333+444=777. 222+111=333. 555+203=758. 666+322=988. 111+345=456
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