Подбери к словам синонимы. Упрекать- Странствовать- Воскликнуть- Успокойся-
Литература
Подбери к словам синонимы. Упрекать- Странствовать- Воскликнуть- Успокойся-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упрекать-осуждать,отчитывать Странствовать-блуждать,бродить Воскликнуть-вскрикнуть Успокойся-утешьс я,умиротворись
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