Какой (острый,прямой,тупой или развернутый) угол образуют стрелки часов, когда показывают время: 2часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов.
Математика
Какой (острый,прямой,тупой или развернутый) угол образуют стрелки часов, когда показывают время: 2часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 часа - острый урол 3 часа - прямой угол 5 часов - тупой угол 6 часов - развернутый угол
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Поставь скобки так, чтобы равенства стали верными. 140-80:4*5=75. 140-80:4*5=600. 140-80:4*5=136. 8*30-30:3*5=238. 8*30-30:3*5=0. 8*30-30:3*5=350.
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