Какой (острый,прямой,тупой или развернутый) угол образуют стрелки часов, когда показывают время: 2часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов.

Математика

Какой (острый,прямой,тупой или развернутый) угол образуют стрелки часов, когда показывают время: 2часа, 3 часа, 5 часов, 6 часов.

Автор: Гость