При каких натуральных значениях a оба выражения 112/a и 84/a принимают натуральные значения
Математика
При каких натуральных значениях a оба выражения 112/a и 84/a принимают натуральные значения
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