При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число
Математика
При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a-2 = 2(5a+13)5a-2=10a+265a-10a=26+2-5a=28a=-5,6ближайшее к a целое число: -6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Антон из 10 выстрелов имел 8 попаданий алёне 3 На сколько больше попаданий в мишень ??ыла у Антона чем у Лёни
Математика