При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число

Математика

При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число

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