При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число

Математика
При каких значениях а значение выражения 5а-2 в 2 раза больше выражения 5а+13 найдите ближайшее к а целое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5a-2 = 2(5a+13)5a-2=10a+265a-10a=26+2-5a=28a=-5,6ближайшее к a целое число:  -6

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