В библиотеке 64 стелоажа с книгами на каждом стеллаже 8 полок библиотекарь сообшил насте что нужная книга нпходится на 12 стелаже на четвертой полке сверху какое количество информации библиотекарь передал насте
Информатика
В библиотеке 64 стелоажа с книгами на каждом стеллаже 8 полок библиотекарь сообшил насте что нужная книга нпходится на 12 стелаже на четвертой полке сверху какое количество информации библиотекарь передал насте
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Гость:
Посчитай все буквы и получится 33 байта
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Математика