В библиотеке 64 стелоажа с книгами на каждом стеллаже 8 полок библиотекарь сообшил насте что нужная книга нпходится на 12 стелаже на четвертой полке сверху какое количество информации библиотекарь передал насте

Информатика

В библиотеке 64 стелоажа с книгами на каждом стеллаже 8 полок библиотекарь сообшил насте что нужная книга нпходится на 12 стелаже на четвертой полке сверху какое количество информации библиотекарь передал насте

Автор: Гость