При каких значениях переменных верны данные равенства и неравенства? а)1×а=а______________ б)0×n=4______________ в)(k-5)×9=0_____________ г)3gt;12-b__________ помогите плиз!
Математика
При каких значениях переменных верны данные равенства и неравенства? а)1×а=а______________ б)0×n=4______________ в)(k-5)×9=0_____________ г)3gt;12-b__________ помогите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)любое чесло б) нинакое чесло в)k=5 г)b=10;11;12.
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