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Решите уравнение 1-7(4+2х)=-9-4х
Алгебра
Решите уравнение 1-7(4+2х)=-9-4х
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-28-14х=-9-4х -10х=18 х=18:(-10) х=-1.8
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