При каком наибольшем отрицательном значении а функция y=корень из ax^2+x-1 определена для всех x
Алгебра
При каком наибольшем отрицательном значении а функция y=корень из ax^2+x-1 определена для всех x
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