При каком условии тела массой 5 кг и 500 кг могут обладать одинаковой кинетической энергией?
Физика
При каком условии тела массой 5 кг и 500 кг могут обладать одинаковой кинетической энергией?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело массой 5кг будет двигаться со скоростью 10м/с а тело массой 500 кг со скорост.ю 1м/с
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