У Пети 3 открытки,а у Тани 9.Во сколько раз у Тани открыток больше,чем у Пети? На сколько открыток у Пети меньше,чем у Тани?
Математика
У Пети 3 открытки,а у Тани 9.Во сколько раз у Тани открыток больше,чем у Пети? На сколько открыток у Пети меньше,чем у Тани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9÷3=3 2) 9-3=6 ........ ☺
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