У Пети 3 открытки,а у Тани 9.Во сколько раз у Тани открыток больше,чем у Пети? На сколько открыток у Пети меньше,чем у Тани?

Математика

У Пети 3 открытки,а у Тани 9.Во сколько раз у Тани открыток больше,чем у Пети? На сколько открыток у Пети меньше,чем у Тани?

Автор: Гость