Общая информация об авторе и книге ослиная шкура Помогите пожалуста

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Общая информация об авторе и книге ослиная шкура Помогите пожалуста
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Гость:
«Ослиная шкура»— стихотворная сказка ШАРЛЯ ПЕРРО  впервые опубликованная в 1694 году. Повествует о том, как вдовец-король решил жениться на своей воспитаннице, но та из страха перед старым мужем бежала из дворца, одевшись в ослиную шкуру. Сказка вошла в сборник «Сказки матушки Гусыни» и неоднократно экранизировалась.
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