При каком значении k график функции y = kx+4 проходит через точку а (-3; -17)
Алгебра
При каком значении k график функции y = kx+4 проходит через точку а (-3; -17)
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