При каком значении q уравнение 2X²₋15X₊q=0 имеет корни, один из которых в 1,5 раза боль??е другого?

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2x^2 - 15x + q=0 x^2 - 7,5x + q/2 = 0 по теореме виета x1+x2 = 7,5 (где х1 и х2 - корни уравнения) по условию x1 = 1,5 ·x2 1,5x2 + x2 = 7,5 x2=3 x1=4,5 также по теореме виета х1·х2=q/2 3·4,5=q/2 q=27